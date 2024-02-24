Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8403 RUR   0.0183 GBR   2.153 TRY   0.0547

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 76.49 -2.12 Brent 81.62 -2.05

Дальнее зарубежье 24.02.2024 22:42

Глава ЭКОВАС из-за выхода из организации Буркина-Фасо, Мали и Нигера заявил о важности пересмотра подхода к этим странам

Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) нужно подумать над изменением стратегии в отношении Буркина-Фасо, Мали и Нигера, объявивших в конце января о выходе из организации, заявил председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу.

"Я призываю эти три страны пересмотреть решение о своем выходе (...) и не рассматривать нашу организацию в качестве врага. Мы должны подвергнуть переоценке наш нынешний подход", - приводят западные СМИ его слова с открытия встречи лидеров ЭКОВАС в Абудже.

Руководители сообщества встречаются с целью обсудить кризис в регионе: за последние годы в Буркина-Фасо, Мали и Нигере произошли военные перевороты. В ответ ЭКОВАС вводил санкции против Мали и Нигера.

Тинубу не стал уточнять, что он имеет в виду под переосмыслением подхода к этим трем странам. Однако ранее звучали предположения, что ЭКОВАС может смягчить санкции против Нигера.

СМИ напоминают, что ранее в Буркина-Фасо, Мали и Нигере называли санкции ЭКОВАС незаконными. Вместе с тем немедленный выход государств из ЭКОВАС нарушал установленную процедуру для такого шага. Также эти страны объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля. В середине февраля поступала информация о планах трех стран сформировать конфедерацию, однако неясно, в какой степени они собираются вести единую политику в разных сферах. При этом все три страны продолжают борьбу против группировок джихадистов.

Власти этих стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, от ее военных контингентов потребовали покинуть их территорию. Так, в декабре 2023 года французский контингент завершил уход из Нигера. ЭКОВАС в свою очередь грозило совместной военной операцией государств региона в Нигере для восстановления конституционного порядка, однако операция так и не началась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АФРИКА, ЭКОВАС, СТРАНЫ, ПОДХОД


Похожие новости


Силы ЭКОВАС готовы к интервенции в Нигер, день возможной операции определен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az