Премьер Словакии заявил, что РФ не заинтересована в третьей мировой войне

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале. Своим мнением политик поделился на странице в соцсети Facebook.

"Кто заинтересован в Третьей мировой войне? Вы действительно думаете, что Россия заинтересована в Третьей мировой войне? Я так не думаю", - написал премьер Словакии.

В.Алиев