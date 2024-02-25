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Дальнее зарубежье 25.02.2024 17:30

Премьер Словакии заявил, что РФ не заинтересована в третьей мировой войне

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале. Своим мнением политик поделился на странице в соцсети Facebook.

"Кто заинтересован в Третьей мировой войне? Вы действительно думаете, что Россия заинтересована в Третьей мировой войне? Я так не думаю", - написал премьер Словакии.

В.Алиев

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Тэги: СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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