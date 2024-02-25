Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8403 RUR   0.0183 GBR   2.153 TRY   0.0547

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 76.49 -2.12 Brent 81.62 -2.05

Дальнее зарубежье 25.02.2024 22:23

Премьер Израиля заявил о неизбежности операции в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что операция на территории Рафаха в секторе Газа может быть отложена на некоторое время при условии сделки с группировкой ХАМАС по заложникам, но наступление в любом случае состоится.

"Если у нас будет сделка, то операция может быть каким-то образом отложена, но она в любом случае произойдет. Если сделки не будет, то мы осуществим операцию все равно", - сказал Нетаньяху в эфире американского телеканала CBS.

Он отметил, что "через несколько недель" после того, как Израиль начнет военную операцию в Рафахе, будет одержана "полная победа".

По его словам, четыре из шести остающихся батальонов ХАМАС сконцентрированы на территории Рафаха.

Нетаньяху также подтвердил, что стороны в настоящее время работают над соглашением по заложникам, но деталей раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ГАЗА, РАФАХ


Похожие новости


Нетаньяху пообещал, что давление извне не помешает Израилю продолжать войну с ХАМАС Нетаньяху считает, что освобождения заложников ХАМАС в секторе Газа возможно силовым путем Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию с заложниками в Газе и безопасность в Рафахе - Белый дом Израиль не выведет войска из Газы, не отпустит террористов вплоть до победы - Нетаньяху Нетаньяху подтвердил намерение добиться закрытия границы между сектором Газа и Египтом Военная операция в Газе продлится еще много месяцев - Нетаньяху Бывший премьер Израиля Лапид раскритиковал работу Нетаньяху Нетаньяху выдвинул условия достижения мира на Ближнем Востоке Нетаньяху заявил о нескором окончании операции в секторе Газа Нетаньяху обещает не прекращать военную операцию в Газе до победы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az