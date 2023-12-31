Военная операция в Газе продлится еще много месяцев - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа продолжатся еще долгие месяцы: до тех пор, пока цели Израиля не будут достигнуты, сообщает The Jerusalem Post.

"Достижение победы требует больше времени. Война будет продолжаться еще много месяцев. Моя политика ясна - продолжать сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны", - подчеркнул Нетаньяху во время пресс-конференции.

Премьер Израиля также отметил, что его страна ведет войну "на всех фронтах" и что она будет "везде и всеми способами" противостоять Ирану.

Нетаньяху подчеркнул, что правительство одобрило планы продолжить наносить удары по "Хезболле" в Ливане.

"Иран пострадает, если "Хезболла" начнет эскалацию войны с Израилем", - добавил Нетаньяху.

Кроме того, он отметил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время операции в Газе ликвидировала "более 8 тыс. террористов ХАМАС".

7 октября ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.