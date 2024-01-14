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Дальнее зарубежье 14.01.2024 11:10

Нетаньяху подтвердил намерение добиться закрытия границы между сектором Газа и Египтом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не станет считать войну против ХАМАС законченной до тех пор, пока не будет закрыта граница между Египтом и Газой, сообщает CNN.

"Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризируем Газу, но военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать через этот южный проход, поэтому, конечно, нам нужно закрыть его", - цитирует телеканал израильского премьера.

CNN поясняет, что Нетаньяху имел в виду Филадельфийский коридор протяженностью 14 километров - полосу земли, служащая буферной зоной на границе между Египтом и Газой. Израиль утверждает, что его блокада жизненно важна для защиты израильтян от ХАМАС.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщал, что израильские официальные лица проинформировали Египет о том, что планируют военную операцию вдоль границы с Газой.

Израиль намерен в первую очередь установить полный военный контроль над Филадельфийским коридором, а затем заменить палестинских пограничников на израильских на контрольно-пропускном пункте Рафах, который играет ключевую роль с роль в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд в ответ на призыв Нетаньяху закрыть границу Египта с Газой заявил, что Каир сохраняет полный контроль над своими границами.

"Египет полностью контролирует свои границы, и эти вопросы регулируются правовыми соглашениями и соглашениями о безопасности между вовлеченными странами, поэтому любые разговоры по этому вопросу, как правило, подвергаются тщательному изучению, и в ответ на них заявляются позиции", - сказал Абу Зейд в интервью египетскому телеканалу Sada El-Balad.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ЕГИПЕТ, ГРАНИЦА


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