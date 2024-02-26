Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА)официальный курс маната по отношению к доллару на 26 февраля сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 февраля ЦБА установил на уровне 1.8395 маната/1EUR (23 февраля - 1.8403 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 февраля сохранил на уровне 0.0183 манат/1RUB (23 февраля - 0.0183 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 26 февраля ЦБА сохранил на уровне 0.0547 манат/1TRY (23 февраля - 0.0547 маната/1TRY).

Б.Рустамбеков