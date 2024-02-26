Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА)официальный курс маната по отношению к доллару на 26 февраля сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 26 февраля ЦБА установил на уровне 1.8395 маната/1EUR (23 февраля - 1.8403 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 февраля сохранил на уровне 0.0183 манат/1RUB (23 февраля - 0.0183 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 26 февраля ЦБА сохранил на уровне 0.0547 манат/1TRY (23 февраля - 0.0547 маната/1TRY).
Б.Рустамбеков
Освобождение Ходжалы олицетворяет силу и единство Азербайджана, долг верности жертвам Ходжалинского геноцида - МИД
Байрамов и МИД Азербайджана поделились публикациями в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Турпоток в Турцию в январе вырос на 2%
Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Байден планирует во вторник обсудить с лидерами конгресса бюджет и иностранную помощь - Белый дом
Парламент Венгрии проголосует по членству Швеции в НАТО
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы