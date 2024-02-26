Азербайджан в 2023г экспортировал цементного клинкера на $46 млн

Азербайджан по итогам 2023 года экспортировал 814,803 тыс. тонн цементного клинкера, что на 13,9% больше показателя 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Стоимость экспортированного цементного клинкера оценивается в $46 млн 56,2 тыс. (рост на 34,4%).

По данным статистики, весь объем экспортных поставок осуществлялся в Грузию.

Б.Рустамбеков