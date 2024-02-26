Компания bp начала добычу газа на северо-восточном крыле месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 разработки данной контрактной площади, говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan (технический оператор проекта - ИФ-Аз).
"Добыча газа в рамках Стадии-2 проекта Шах-Дениз на северо-восточном фланге месторождения началась 13 февраля. До этого все сопутствующие строительные работы и эксплуатационные испытания на северо-восточном крыле были успешно завершены и система подностью введена в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
По данным компании, на северо-восточном крыле в настоящее время имеются пять скважин, два добывающих манифольда, две новые проточные линии общей протяженностью около 30 км и несколько подводных установок, соединенных с газоконденсатным резервуаром мирового класса "Шах Дениз".
"В настоящее время добывающие мощности месторождения Шах-Дениз составляют примерно 79 млн кубометров газа в сутки или 29 млрд кубометров в год", - отмечает компания.
По информации компании, на начало января 2024 года с месторождения Шах-Дениз за весь период с начала его разработки (с 2006 года - ИФ) добыто 209 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата. В 2023 году с месторождения добыто 26 млрд кубометров газа, что на 4% выше показателя 2022 года.
Как сообщалось ранее, к 2027 году будут завершены и поэтапно введены в эксплуатацию скважины на западном, юго-восточном, юго-западном и северо-восточном флангах.
Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.
Стоимость "Стадии-2" оценивается в $28 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" на пике составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд предназначены для экспорта в Европу, 6 млрд - в западные регионы Турции.
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%). Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Н.Аббасова
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