Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 февраля сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 27 февраля ЦБА установил на уровне 1.8451 маната/1EUR (26 февраля - 1.8395 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 февраля установил на уровне 0.0184 манат/1RUB (26 февраля - 0.0183 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 27 февраля ЦБА установил на уровне 0.0544 манат/1TRY (26 февраля - 0.0547 маната/1TRY).
Х.Насирзаде
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