Биткойн продолжает дорожать, обновил максимум с ноября 2021 года

Биткойн продолжает расти во вторник, обновляя многолетние максимумы.

Курс биткойна в 10:52 поднимается на 3,6% и составляет $56,422 тыс., по данным CoinDesk. Ранее в ходе торгов котировки приближались к $57 тыс. впервые с ноября 2021 года. В том месяце курс достигал исторического рекорда в $68,990 тыс.

Поддержку криптовалюте оказало одобрение первых 10 ETF, инвестирующих напрямую в биткойн, в январе этого года.

Кроме того, рынок ждет так называемого "халвинга", или "уполовинивания", биткойна в апреле. Так называется момент, когда вознаграждение майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн сокращается вдвое. Такое происходит примерно раз в четыре года и обычно позитивно сказывается на котировках криптовалюты, отмечает MarketWatch.

С точки зрения технического анализа, курс биткойна может достичь $58,4 тыс. и затем пойти к отметке в $62 тыс., которая может стать последним серьезным уровнем сопротивления перед движением к новым рекордным максимумам, считает Марк Ньютон из Fundstrat Global Advisors.