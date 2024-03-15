Биткойн опускается с исторических максимумов, дешевеет на 2,7%

Курс биткойна снижается в пятницу в рамках коррекции на рынке криптовалют после обновления рекордных значений ранее на этой неделе.
Биткойн к 15:02 дешевеет на 2,66% и стоит $67,459 тыс., по данным CoinDesk. Ранее в ходе сессии котировки падали до $65,685 тыс.
На этой неделе криптовалюта установила абсолютный рекорд, приблизившись к отметке $74 тыс., а общая стоимость всех биткойнов в обращении достигала $2,6 трлн. С начала года котировки подскочили более чем на 60%.
"Биткойн выглядит очень позитивно, даже если он пройдет через давно назревавшую фазу коррекции в ближайшие дни, - отметила глава трейдинговой платформы SynFutures Рейчел Лин. - В ближайшие недели и месяцы мы можем увидеть сильный восходящий тренд".
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