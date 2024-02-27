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Транспорт и связь 27.02.2024 12:48

Зангезурский коридор увеличит грузоперевозки по Среднему коридору на 8-10 млн тонн в год – замминистра транспорта Азербайджана

Запуск Зангезурского коридора позволит увеличить объем грузоперевозок по Среднему коридору на 8-10 млн тонн в год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», Гумматов, выступая во вторник на вебинаре, приуроченном к презентации Всемирным банком в Тбилиси исследования о Среднем коридоре, отметил, что для Баку одним из главных вопросов является установление транспортного сообщения основной части Азербайджана с Нахчываном и далее с Турцией, что «создаст большие возможности для развития транспортно-логистического сектора и станет частью Среднего коридора».

По словам замминистра, запуск этого маршрута позволит значительно сократить время доставки грузов и увеличить пропускную способность Среднего коридора. «По оценкам, это (запуск Зангезурского коридора - ИФ) увеличит пропускную способность Среднего коридора на 8-10 млн тонн в год», - заявил Гумматов.

Он добавил, что за последние два месяца из Китая по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транзитному маршруту - ИФ) было отправлено 13 блок-поездов, которые «благодаря принятым мерам» были доставлены в грузинские порты за 12 дней, в то время как ранее время доставка грузов занимала «примерно 40-50 дней». «У нас есть твердое намерение и твердая политическая воля поддержать развитие коридора (Среднего коридора – ИФ) и максимально использовать его потенциал», - подчеркнул Гумматов.

Ранее сообщалось, что работы по созданию Зангезурского коридора на азербайджанской территории, вероятно, будут завершены к концу 2024 года.

Р.Керимов

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Тэги: МИНТРАНС, ТРАНСПОРТ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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