Алиев обсудил с саудовским министром сотрудничество в сфере туризма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфика бен Фаузана Аль Рабиа, сообщает сайт главы государства.
Алиев выразил удовлетворение дружественными и братскими отношениями между двумя странами.
Коснувшись принципа исламской солидарности, Алиев напомнил, что Саудовская Аравия не устанавливала дипломатические отношения с Арменией во время оккупации азербайджанских земель, и подчеркнул, что азербайджанский народ и государство высоко ценят справедливую позицию Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.
Президент также отметил о восстановительно-реконструкционных работах, проводимых в Карабахе и подчеркнул о реализации проекта «Великое возвращение».
Касаясь положительной динамики увеличения числа туристов из Саудовской Аравии в Азербайджане, Алиев подчеркнул важность достижения показателей, которые были до начала пандемии COVID-19 и отметил большой потенциал в этом направлении.
На встрече также была отмечена важность организации в Азербайджане и Саудовской Аравии выставок, отражающих экономический, инвестиционный, туристический и другой потенциал двух стран, подчеркнута деятельность межправительственной комиссии.
Кроме этого, стороны отметили, что Азербайджан и Саудовская Аравия реализуют крупные проекты по развитию городов и высказали важность сотрудничества в этом направлении.
В свою очередь Аль-Рабиа отметил, что облегчение Азербайджаном процесса выдачи виз гражданам Саудовской Аравии дало серьезный импульс сотрудничеству в сфере туризма, и отметил, что страна также предприняла шаги для упростить процесс выдачи виз гражданам Азербайджана.
Министр также поблагодарил Азербайджан за поддержку за право проведения «Expo-2030» и чемпионата мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии.
Б.Рустамбеков
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