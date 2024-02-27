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Внешняя политика 27.02.2024 13:46

Алиев обсудил с саудовским министром сотрудничество в сфере туризма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфика бен Фаузана Аль Рабиа, сообщает сайт главы государства.

Алиев выразил удовлетворение дружественными и братскими отношениями между двумя странами.

Коснувшись принципа исламской солидарности, Алиев напомнил, что Саудовская Аравия не устанавливала дипломатические отношения с Арменией во время оккупации азербайджанских земель, и подчеркнул, что азербайджанский народ и государство высоко ценят справедливую позицию Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.

Президент также отметил о восстановительно-реконструкционных работах, проводимых в Карабахе и подчеркнул о реализации проекта «Великое возвращение».

Касаясь положительной динамики увеличения числа туристов из Саудовской Аравии в Азербайджане, Алиев подчеркнул важность достижения показателей, которые были до начала пандемии COVID-19 и отметил большой потенциал в этом направлении.

На встрече также была отмечена важность организации в Азербайджане и Саудовской Аравии выставок, отражающих экономический, инвестиционный, туристический и другой потенциал двух стран, подчеркнута деятельность межправительственной комиссии.

Кроме этого, стороны отметили, что Азербайджан и Саудовская Аравия реализуют крупные проекты по развитию городов и высказали важность сотрудничества в этом направлении.

В свою очередь Аль-Рабиа отметил, что облегчение Азербайджаном процесса выдачи виз гражданам Саудовской Аравии дало серьезный импульс сотрудничеству в сфере туризма, и отметил, что страна также предприняла шаги для упростить процесс выдачи виз гражданам Азербайджана.

Министр также поблагодарил Азербайджан за поддержку за право проведения «Expo-2030» и чемпионата мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, САУДАРАВИЯ, МИНИСТР


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