Азербайджан увеличил в 2023г импорт овец в 1,6 раза, крупнорогатого скота - в 1,8 раза

Азербайджан в 2023 году импортировал 320,543 тыс. голов овец, что на 65% больше показателя 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Стоимость импортированных овец оценивается в $25 млн 102,97 тыс. (рост на 57,9%).
Основной импорт овец пришелся на Грузию и Россию. В частности, из Грузии поставлено 218,191 тыс. голов на сумму $16 млн 414,92 тыс. Таким образом на Грузию пришлось 68% всего закупленного поголовья овец.
Поставки из РФ составили 101,762 тыс. голов на сумму $8 млн 370,42 тыс.
По данным статистики, в 2023 году в Азербайджан импортировано 92,173 тыс. голов крупнорогатого скота (рост в 1,8 раза) на сумму $76 млн 479,06 тыс. (рост в 1,6 раза).
Основной импорт также пришелся на Грузию и Россию. Поставки из России составили 46,247 тыс. голов (рост в 20,6 раза) на сумму $34 млн 843,25 тыс. (рост в 26 раз), из Грузии - 25,34 тыс. голов (спад на 36%) на $19 млн 460,43 тыс. (спад на 17%).
Б.Рустамбеков
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