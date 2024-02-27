Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8451 RUR   0.0184 GBR   2.1565 TRY   0.0544

Цена на нефть

26.02 $/bbl +/- WTI 77.58 +1.09 Brent 82.53 +0.91

АПК 27.02.2024 17:00

Азербайджан увеличил в 2023г импорт овец в 1,6 раза, крупнорогатого скота - в 1,8 раза

Азербайджан в 2023 году импортировал 320,543 тыс. голов овец, что на 65% больше показателя 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Стоимость импортированных овец оценивается в $25 млн 102,97 тыс. (рост на 57,9%).

Основной импорт овец пришелся на Грузию и Россию. В частности, из Грузии поставлено 218,191 тыс. голов на сумму $16 млн 414,92 тыс. Таким образом на Грузию пришлось 68% всего закупленного поголовья овец.

Поставки из РФ составили 101,762 тыс. голов на сумму $8 млн 370,42 тыс.

По данным статистики, в 2023 году в Азербайджан импортировано 92,173 тыс. голов крупнорогатого скота (рост в 1,8 раза) на сумму $76 млн 479,06 тыс. (рост в 1,6 раза).

Основной импорт также пришелся на Грузию и Россию. Поставки из России составили 46,247 тыс. голов (рост в 20,6 раза) на сумму $34 млн 843,25 тыс. (рост в 26 раз), из Грузии - 25,34 тыс. голов (спад на 36%) на $19 млн 460,43 тыс. (спад на 17%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОВЦЫ, ИМПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в 2 раза сократил импорт овец и коз из Дагестана Азербайджан планирует закупать овец в Южной Африке – Минсельхоз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az