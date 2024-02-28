Астраханская область заинтересована в создании СП с Азербайджаном

Астраханская область заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий, сообщает пресс-служба министерства внешних связей Астраханской области.
"Наш регион открыт к сотрудничеству с азербайджанскими партнёрами. Предлагаем наладить обмен информацией о потенциальных инвесторах с обеих сторон, а также обсудить возможности создания совместных предприятий", - сказал заместитель председателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков в среду на XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме.
По словам Хадикова, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», расширение внешнеэкономического сотрудничества с Азербайджаном напрямую связано с налаживанием грузоперевозок по коридору "Север-Юг". В числе перспективных направлений - инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, в том числе между астраханскими и азербайджанскими судостроительными предприятиями, взаимодействие в сфере туризма.
Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков добавил, что сотрудничеству с Азербайджаном придаётся "особое внимание".
"Активно развиваем связи в торговле, логистике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, образовании, культуре и других сферах", - сказал Головков.
XII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит в "Минводы Экспо" на Ставрополье. Участники обсуждают вопросы расширения двустороннего сотрудничества и кооперации России и Азербайджана в промышленной, транспортно-логистической, экологической и сельскохозяйственных сферах. В нем принимают участие около 400 представителей деловых кругов и органов власти России и Азербайджана.
Отдел новостей
Байрамов и Бербок обсудили состояние и перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном
Байрамов, Мирзоян и Бербок проводят встречу в Берлине
Алиев: мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе
Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии
Счетпалата Азербайджана выявила ряд недочетов в Госагентстве ОМС
Азербайджан в 2024г намерен принять более 600 тыс. российских туристов
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Болгария обещает увеличить военную помощь Украине, военных направлять туда не планирует
Байден издаст указ о запрете передачи личных данных американцев в Россию, КНР и еще ряд стран
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Общение для всех: теперь изучать жестовый язык стало еще проще
AccessBank объявляет Тендер на отправку профильных и массовых СМС
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы