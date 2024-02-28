Астраханская область заинтересована в создании СП с Азербайджаном

Астраханская область заинтересована в создании совместных с Азербайджаном предприятий, сообщает пресс-служба министерства внешних связей Астраханской области.

"Наш регион открыт к сотрудничеству с азербайджанскими партнёрами. Предлагаем наладить обмен информацией о потенциальных инвесторах с обеих сторон, а также обсудить возможности создания совместных предприятий", - сказал заместитель председателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков в среду на XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме.

По словам Хадикова, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», расширение внешнеэкономического сотрудничества с Азербайджаном напрямую связано с налаживанием грузоперевозок по коридору "Север-Юг". В числе перспективных направлений - инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, в том числе между астраханскими и азербайджанскими судостроительными предприятиями, взаимодействие в сфере туризма.

Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков добавил, что сотрудничеству с Азербайджаном придаётся "особое внимание".

"Активно развиваем связи в торговле, логистике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, образовании, культуре и других сферах", - сказал Головков.

XII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит в "Минводы Экспо" на Ставрополье. Участники обсуждают вопросы расширения двустороннего сотрудничества и кооперации России и Азербайджана в промышленной, транспортно-логистической, экологической и сельскохозяйственных сферах. В нем принимают участие около 400 представителей деловых кругов и органов власти России и Азербайджана.

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