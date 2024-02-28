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Внешняя политика 28.02.2024 17:52

Алиев: мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе

В Баку наблюдают попытки внерегиональных акторов провести разделительные линии на Южном Кавказе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После восстановления суверенитета и территориальной целостности и уничтожения сепаратистского гнезда в Карабахе, Азербайджан подвергается нападкам», - сказал Алиев на встрече с германскими предпринимателями в Баку в среду.

Алиев добавил: «Нас обвиняют Макрон, Боррель и другие подобные им люди. Возьмем Украину: Украина хочет восстановить свою территориальную целостность. Германия и другие страны отправляют оружие в Украину. Все вы заявляете, что Украина должна обеспечить свою территориальную целостность. А как же наша территориальная целостность?! Неужели этот вопрос менее важен, чем вопрос Украины? Мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе».

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЮЖКАВКАЗ, СИТУАЦИЯ


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