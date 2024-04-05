Алиев считает, что встреча США-ЕС-Армения направлена на создание разделительных линий на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу депутата Великого национального собрания (парламента) Турции, руководителя делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Баку и Анкары, а также ситуация на Южном Кавказе.

Как сообщается в информации на сайте азербайджанского лидера, Алиев на встрече отметил важность дальнейшего укрепления азербайджано-турецкого единства. Президент подчеркнул, что в настоящее время процессы в мире, в том числе на Южном Кавказе, развиваются в очень опасном направлении, и Азербайджан справедливо выражает свое беспокойство по этому поводу. По его мнению, план, подготовленный для Южного Кавказа, в будущем может привести к большой катастрофе.

Президент заявил, что освобождение Азербайджаном Карабаха от оккупации, особенно проведенная в сентябре прошлого года антитеррористическая операция, вызвало беспокойство у некоторых сил. «Я всегда говорил и говорю до сих пор, что мы находимся на правильном пути, мы освободили земли наших предков военным путем в рамках всех международных законов», - подчеркнул Алиев, отметив, что давление на Азербайджан с тех пор продолжается.

В частности, он отметил, что Европейский парламент принял отвратительные резолюции, полные оскорблений, ПАСЕ лишила азербайджанскую делегацию права голоса. По мнению Алиева, все эти шаги могут привести к очень негативным последствиям, и единственная причина этих действий – освобождение Карабаха от оккупации.

Алиев, касаясь сегодняшней трехсторонней встречи США-ЕС-Армения в Брюсселе подчеркнул, что «она создает еще один источник опасности для Южного Кавказа».

Президент сообщил, что в последние дни высокопоставленные чиновники как США, так и Евросоюза в ходе состоявшихся по их инициативе телефонных разговоров пытались убедить Баку, что эта встреча не направлена ​​против Азербайджана. Однако, мы знаем, что это направлено против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе. Алиев считает, что эта встреча направлена «на создание разделительных линий» на Южном Кавказе и «изоляцию нашей страны».

Глава государства еще раз отметил, что заявления Европарламента и Совета Европы против Азербайджана с сентября прошлого года и попытки превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе, будут в будущем иметь большие последствия и «поэтому мы выступили с заявлениями, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе».

Алиев, подчеркнув, что геополитическая ситуация изменилась, отметил важность сохранения прочного союза Азербайджан-Турция и выразил уверенность, что «мечты тех, кто хочет разорвать этот союз»,потерпят крах.

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