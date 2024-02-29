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29.02.2024 11:13

AccessBank осуществил миграцию в процессинговый центр Азерикард

В целях усовершенствования и расширения ряда предоставляемых услуг, а также обеспечения безопасности клиентской базы AccessBank перешел на обслуживание в процессинговый центр Азерикард.

Миграция, являющаяся частью стратегии AccessBank-а по постоянному усовершенствованию технических возможностей с целью повышения уровня предоставляемых услуг для клиентов банка, осуществлялась 22 февраля с 10:00 до 22:00. Миграционный процесс был успешно завершен благодаря точному планированию и профессионализму вовлеченных с обеих сторон команд.

После перехода в Азерикард, клиенты AccessBank-а получат возможность воспользоваться наиболее востребованными в банковской индустрии услугами, среди которых можно выделить глобальные инструменты оплат, такие как Google Pay, Apple Pay, а также другими особыми преимуществами Азерикард.

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