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Транспорт и связь 29.02.2024 15:16

Госинвестиции в строительство метро в Баку и на закупку новых вагонов с 2002г составили около 200 млн манатов

Объем государственных средств, выделенных ЗАО «Бакинский метрополитен» на работы по строительству и реконструкции, а также на закупку новых вагонов, с 2002 года составили 194,6 млн манатов, заявил исполнительный директор «Азербайджанского инвестиционного холдинга» Руслан Алиханов.

«За период с 2002 года по настоящее время по линии государства на работы по строительству и реконструкции, а также на закупку новых вагонов Бакинского метрополитена составили 194,6 млн манатов", - сказал Алиханов в четверг на конференции «Неизменные ценности и меняющиеся возможности» по случаю 10-летия создания ЗАО "Бакинский метрополитен".

Алиханов, чьи слова приводит «Интерфакс-Азербайджан», сообщил, что с целью дальнейшего развития столичного метро, Наблюдательным советом Общества разработан и утвержден план строительства.

«Этот план включает 4 сценария. Среди них предпочтительным был признан план, предусматривающий строительство в течение 5-7 лет порядка 10 новых станций метро»,- отметил Алиханов.

Он добавил, что в конце декабря 2023 года также был утвержден Генплан Баку, в который также включены будущие работы по развитию метрополитена.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, РАЗВИТИЕ, ГОСИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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