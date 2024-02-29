Более 100 человек в секторе Газа погибли в очереди за гуманитарной помощью

Не менее 104 палестинцев погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа: Израиль утверждает, что смерти стали результатом давки, а палестинские медслужбы винят израильских военных, сообщают в четверг местные СМИ.

По данным органов здравоохранения в секторе Газа, более 104 человек погибли в очереди за гуманитарной помощью, еще 760 пострадали, сообщают ближневосточные СМИ. Медики утверждают, что смерти и ранения стали результатом ударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по мирным жителям.

При этом в ЦАХАЛ сообщили, что согласно израильской версии смерти и ранения стали результатом давки.

"Рано утром во время въезда грузовиков с гуманитарной помощью на север сектора Газа местные жители окружили грузовики и начали их грабить. Во время инцидента десятки жителей сектора Газа пострадали из-за давки", - сообщается в Telegram-канале армии.

Вместе с тем The Times of Israel со ссылкой на источник в израильской армии сообщает, что во время инцидента некоторые палестинцы стали двигаться в сторону израильских военных, которые координировали движение грузовиков, что поставило военных "под угрозу". Из-за этого военнослужащие открыли огонь по толпе.