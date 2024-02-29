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Дальнее зарубежье 29.02.2024 19:55

Евродепутаты призвали страны ЕС и НАТО ежегодно выделять не менее 0,25% ВВП на помощь Украине

Европарламент (ЕП) в четверг заявил, что государствам ЕС и НАТО нужно каждый год направлять как минимум 0,25% ВВП для помощи Украине.

"Страны ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном отношении не менее чем на 0,25% своего ВВП ежегодно", - говорится в принятой в четверг в Страсбурге резолюции.

"За" проголосовали 451 евродепутат, "против" - 46, и 49 воздержались.

Авторы резолюции настоятельно советуют государствам ЕС "немедленно вступить в диалог с оборонными компаниями с целью обеспечить увеличение производства и поставок военной техники, снарядов и ракет для Украины, что должно стать приоритетом по отношению к заказам из третьих стран". Среди особенно важных систем для Украины указывают современные системы ПВО, ракеты большой дальности, такие как Taurus, Storm Shadow/SCALP, различные типы артиллерии и боеприпасов (в частности, 155-мм), а также БПЛА и средства противодействия им.

Кроме того, евродепутаты рекомендовали Палате представителей США "без каких-либо дальнейших проволочек принять пакет военной помощи Украине".

Среди прочего в ЕП призвали работать над вопросом использования российских активов в интересах Украины, продолжать вводить санкции против РФ и Белоруссии, к примеру, в сфере импорта российского урана и металлургической продукции, принять эмбарго на сельскохозяйственную и рыбную продукцию, ископаемое топливо и сжиженный природный газ из России, бороться с обходом санкций.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА, УРОВЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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