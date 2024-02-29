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Дальнее зарубежье 29.02.2024 20:47

Молдова выходит из трех соглашений в области обороны и безопасности, подписанных в рамках СНГ

Парламент Молдовы принял в четверг в окончательном чтении законы о денонсации еще трех соглашений, подписанных в рамках СНГ. За принятие решения проголосовали депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Депутаты от оппозиции настаивали на исключение этих вопросов из повестки дня, но их предложения были отклонены большинством голосов.

Таким образом, Молдовавышла из соглашения "О принципах обеспечения вооруженных сил государств СНГ техникой, материальными средствами, организации производственной деятельности ремонтных предприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ" (подписан в Минске 14 февраля 1992 г.). Министерство обороны аргументировало денонсирование его неприменимостью и неактуальностью, поскольку Молдова не взаимодействует в военно-политической сфере на платформе СНГ.

Денонсированы также Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ (Киев, 20 марта 1992 г.) и протокол о временном порядке формирования и применения групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах-участниках СНГ. Министерство обороны считает сохранение участия Молдовыв этом соглашении нецелесообразным.

Денонсировано и Соглашение о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма (Ашхабад, 5 декабря 2012 г.).

Директор Службы информации и безопасности (СИБ) МолдовыАлександр Мустяца считает, что соглашение, касающееся борьбы с терроризмом, предусматривает исключительно технические вопросы, и никак не затронет сотрудничество в этой сфере.

"Этот договор касается только закупки/продажи специального оборудования и никак не затронет сферу борьбы с терроризмом", - сказал он. Глава спецслужбы отметил, что "документ не работает, а Молдоване получила никаких бенефиций от действий этого документа".

В январе 2024 года правительство Молдовысообщило, что власти определили 119 договоренностей в рамках СНГ, которые не представляют никакой ценности для Кишинева. Начата подготовка по денонсации 79 них. В 2023 году парламент Молдавии уже денонсировал 55 соглашений в рамках СНГ, для 36 из них уже согласовано с секретариатом Содружества прекращение всех правовых эффектов договоров. Всего Молдоваподписала 282 различных соглашений в рамках Содружества.

В феврале 2023 г. министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдованачинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. В мае парламент Молдовы принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", а в июле была денонсирована Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.

В начале ноября министерство финансов Молдовы приняло решение о том, что с 2024 года Кишинев перестает платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества. Согласно решению министерства финансов, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшается на 16 млн леев (около 900 тыс. долларов) - с 66,5 млн до 50,5 млн леев. По данным Минфина, за последние четыре года из госбюджета Молдовы было перечислено почти 35 миллионов леев (около 1,8 млн долларов) в рамках членских взносов в СНГ и общественных организаций на его платформе.

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Тэги: МОЛДОВА, СНГ, СОГЛАШЕНИЯ, ДЕНОНСАЦИЯ


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