США нанесли удары по шести ракетам, направленным на Красное море

Центральное командование ВС США 29 февраля нанесло удары по шести ракетам, подготовленным к запуску в направлении Красного моря.
"29 февраля, между 18:00 и 19:15 по времени Саны, силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли два удара в целях самообороны по шести мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были подготовлены к запуску в направлении Красного моря", - говорится в сообщении военных в соцсети X.
Сообщается, что ранее в тот же вечер силы CENTCOM в целях самообороны сбили беспилотный летательный аппарат над южной частью Красного моря.
"Силы Центрального командования определили, что ракеты и беспилотный летательный аппарат представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", - добавили в CENTCOM.
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