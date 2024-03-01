Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8382 RUR   0.0186 GBR   2.147 TRY   0.0542

Цена на нефть

29.02 $/bbl +/- WTI 78.26 -0.28 Brent 81.91 -0.24

Бизнес и законодательство 01.03.2024 22:03

Инвесткомпания JAB продает акции Keurig Dr Pepper почти на $3 млрд

Европейская инвесткомпания JAB Holding Co. продает акции американской Keurig Dr Pepper Inc. на сумму около $3 млрд.

Как говорится в сообщении Keurig Dr Pepper, JAB продаст 86,857 млн акций компании в рамках вторичного размещения по цене $29,1 за бумагу. Кроме того, организаторы размещения предложат инвесторам приобрести еще 13,043 млн акций в следующие 30 дней.

В общей сложности JAB намерена продать 100 млн акций Keurig Dr Pepper. После завершения размещения JAB сохранит за собой 21%-ную долю в компании.

Сама Keurig Dr Pepper намерена выкупить 35 млн собственных акций у JAB в рамках этой сделки.

Организатором размещения является Morgan Stanley.

Акции Keurig Dr Pepper подешевели на 1,9% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 13%.

JAB Holdings, основанная в Германии и зарегистрированная в Люксембурге, владеет портфелем активов в сфере общепита, косметики и потребительских товаров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПРОДУКТЫ, КОМПАНИЯ, АКЦИИ


Похожие новости


Традиционный ужин на День благодарения в США за год подешевел на 4,5% JM Smucker покупает производителя выпечки Hostess за $4 млрд Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г., индейка подешевела на 7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az