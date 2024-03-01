Инвесткомпания JAB продает акции Keurig Dr Pepper почти на $3 млрд

Европейская инвесткомпания JAB Holding Co. продает акции американской Keurig Dr Pepper Inc. на сумму около $3 млрд.

Как говорится в сообщении Keurig Dr Pepper, JAB продаст 86,857 млн акций компании в рамках вторичного размещения по цене $29,1 за бумагу. Кроме того, организаторы размещения предложат инвесторам приобрести еще 13,043 млн акций в следующие 30 дней.

В общей сложности JAB намерена продать 100 млн акций Keurig Dr Pepper. После завершения размещения JAB сохранит за собой 21%-ную долю в компании.

Сама Keurig Dr Pepper намерена выкупить 35 млн собственных акций у JAB в рамках этой сделки.

Организатором размещения является Morgan Stanley.

Акции Keurig Dr Pepper подешевели на 1,9% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 13%.

JAB Holdings, основанная в Германии и зарегистрированная в Люксембурге, владеет портфелем активов в сфере общепита, косметики и потребительских товаров.