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ТЭК 01.03.2024 19:33

Расширение ЮКГ будет осуществляться в зависимости от потребностей рынка – глава Минэнерго Азербайджана

Расширение Южного газового коридора (ЮГК) будет осуществляться в зависимости от существующих потребностей рынка, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«При реализации Стадии-1 месторождения Шах-Дениз (основной ресурс ЮГК – ИФ) механизм был немного иной, были долгосрочные контракты, финансирование со стороны европейских финансовых институтов. Однако, политика Европы поменялась и большинство финансовых институтов ЕС не оказывают поддержку углеродным проектам. В то же время вместо долгосрочных договоров, реализация газа осуществляется на спотовом рынке. Это влияет на наши подходы к расширению Южного газового коридора. Поэтому, мы ведем работу по расширению с учетом всех этих факторов», - сказал Шахбазов на пресс-конференции в пятницу.

Он добавил, что в настоящее время планируется расширение ЮГК на 1,2 млрд кубометров газа к 2026 году.

«Это рынок. Мы будем проводить расширение ЮГК с учетом существующих потребностей рынка», - добавил он.

Н.Аббасова

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Тэги: ЮКГ, РАСШИРЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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