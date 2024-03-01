Расширение ЮКГ будет осуществляться в зависимости от потребностей рынка – глава Минэнерго Азербайджана

Расширение Южного газового коридора (ЮГК) будет осуществляться в зависимости от существующих потребностей рынка, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«При реализации Стадии-1 месторождения Шах-Дениз (основной ресурс ЮГК – ИФ) механизм был немного иной, были долгосрочные контракты, финансирование со стороны европейских финансовых институтов. Однако, политика Европы поменялась и большинство финансовых институтов ЕС не оказывают поддержку углеродным проектам. В то же время вместо долгосрочных договоров, реализация газа осуществляется на спотовом рынке. Это влияет на наши подходы к расширению Южного газового коридора. Поэтому, мы ведем работу по расширению с учетом всех этих факторов», - сказал Шахбазов на пресс-конференции в пятницу.
Он добавил, что в настоящее время планируется расширение ЮГК на 1,2 млрд кубометров газа к 2026 году.
«Это рынок. Мы будем проводить расширение ЮГК с учетом существующих потребностей рынка», - добавил он.
Н.Аббасова
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