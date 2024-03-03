Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о начале расследования в связи с новом фактом подрыва на мине в Агдамском районе. Согласно данным Генпрокуратуры, передает “Интерфакс-Азербайджан”, Бахтияр Аббасов (1995 г.р.) в воскресенье получил ранение в результате подрыва на мине на территории села Ахмадагалы Агдамского района.

“В настоящее время в прокуратуре Агдамского района по факту проводится расследование”, - отмечается в информации ведомства.

Х.Насирзаде



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