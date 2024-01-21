Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о начале расследования в связи с фактом подрыва на мине в Агдамском районе. Согласно информации, житель села Куртлар Агджабединского района Фаиг Абышев (1980 г.р.) в воскресенье получил ранение в результате подрыва на мине на территории Агдамского района.

“Прокуратура осмотрела место происшествия и провела другие необходимые следственные действия. В настоящее время в прокуратуре Агдамского района проводится расследование”, - отмечается в информации ведомства.

Х.Насирзаде



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