Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о начале расследования в связи с фактом подрыва на мине в Агдамском районе.
Согласно информации, житель села Куртлар Агджабединского района Фаиг Абышев (1980 г.р.) в воскресенье получил ранение в результате подрыва на мине на территории Агдамского района.
“Прокуратура осмотрела место происшествия и провела другие необходимые следственные действия. В настоящее время в прокуратуре Агдамского района проводится расследование”, - отмечается в информации ведомства.
Х.Насирзаде
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