Хуситы пообещали продолжить атаки на британские суда в Аденском заливе

Йеменские хуситы в воскресенье пообещали продолжить атаки на британские суда в Аденском заливе, передает сайт канала "Аль-Джазира".
"Йемен продолжит топить британские суда, и любые последствия или другой ущерб будут записаны на счет Британии", - заявил высокопоставленный представитель хуситов Хуссейн Аль-Эззи.
Он обвинил Британию в том, что она "атакует Йемен и в партнерстве с США обеспечивает продолжающиеся преступления в секторе Газа против мирных граждан".
Накануне стало известно, что британское грузовое судно Rubymar, поврежденное ракетой, которую 18 февраля выпустили йеменские хуситы, в ночь на субботу частично ушло под воду в Красном море.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.
Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.
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