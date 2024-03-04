Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 марта сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 4 марта ЦБА установил на уровне 1.8436 маната/1EUR (1 марта - 1.8382 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 марта установил на уровне 0.0185 манат/1RUB (1 марта - 0.0186 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 4 марта ЦБА сохранил на уровне 0.0542 манат/1TRY (1 марта - 0.0542 маната/1TRY).
Х.Насирзаде
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