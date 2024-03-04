Баку и Бразилиа обсудили вопросы экспорта продукции АПК из Азербайджана в Бразилию

Вопросы расширения экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Бразилию обсудили министры сельского хозяйства Азербайджана и Бразилии Меджнун Мамедов и Роберто Пероса.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, в ходе встречи, которая прошла в Баку, также обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией в сфере сельского хозяйства, создания договорно-правовой базы, увеличения товарооборота сельхоз продукции, трансфер самых современных технологий.
Кроме этого, обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере животноводства, вопросы реализации экспериментальных программ в области научных исследований в аграрном секторе.
Б.Рустамбеков
Алиев пригласил Шарифа посетить Азербайджан
Ağdağ вложит 15 млн манатов в создание предприятия в Агдамском промпарке
ПАСЕ ведет предвзятую и грязную кампанию против Азербайджана - Алиев
Сиквел «Дюны» заработал $178 млн в мировом прокате в дебютный уикенд
Корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 5 марта - NASA
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Беларусь ожидает вступления в ШОС в июле - Лукашенко
На выборах в Иране побеждают консерваторы
Украина не получит ракеты Taurus, если для управления ими потребуются военные ФРГ - Шольц
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно
Осуществите свои мечты этой весной вместе с Yelo Bank!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы