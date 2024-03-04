Баку и Бразилиа обсудили вопросы экспорта продукции АПК из Азербайджана в Бразилию

Вопросы расширения экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Бразилию обсудили министры сельского хозяйства Азербайджана и Бразилии Меджнун Мамедов и Роберто Пероса.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, в ходе встречи, которая прошла в Баку, также обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией в сфере сельского хозяйства, создания договорно-правовой базы, увеличения товарооборота сельхоз продукции, трансфер самых современных технологий.

Кроме этого, обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере животноводства, вопросы реализации экспериментальных программ в области научных исследований в аграрном секторе.

Б.Рустамбеков