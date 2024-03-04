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04.03.2024 17:08

AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно

С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествие между Баку и Нахчываном в дни празднования Новруза, заранее приобрести авиабилеты.

Пиковые периоды авиаперевозок всегда сопровождаются повышенным пассажиропотоком и увеличенным спросом на перелеты. В связи с этим авиакомпания рекомендует пассажирам приобрести билеты заранее, чтобы обеспечить наилучший выбор времени вылета и избежать возможных неудобств.

При необходимости количество рейсов на данном направлении во время праздничных дней будет увеличено.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение или в кассах AZAL.

Авиакомпания подготовила видеоинструкцию, которая содержит подробную информацию о приобретении авиабилетов на официальном сайте Azerbaijan Airlines. Ознакомиться с ней можно, пройдя по ссылке: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр по электронной почте callcenter@azal.az или через WhatsApp по номеру - +994(55)2046554.

Пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines

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