ЕК оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро за нарушения в музыкальном стриминге

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую Apple Inc. более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad, говорится в пресс-релизе ЕК.

Регулятор выявил, что Apple в нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.

ЕК проводила расследование в отношении Apple после подачи жалобы со стороны Spotify в 2019 году.

Financial Times в феврале со ссылкой на источники сообщала, что регулятор оштрафует производителя iPhone и iPad примерно на 500 млн евро.

Котировки акций Apple снижаются на 1,1% на предварительных торгах в понедельник.