БФБ подписала меморандум о сотрудничестве с финансовыми институтами Турции

Бакинская фондовая биржа 4 марта подписала меморандум о сотрудничестве с «CFA Society Istanbul» и «CFA Institute», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в БФБ. Документ подписали президент «CFA Society Istanbul» Альпер Алкан и председатель правления БФБ Руслан Халилов. Основной целью подписания меморандума является содействие обмену опытом, обучением и знаниями в финансовом секторе путем создания платформы сотрудничества. Как отметил Халилов, данное сотрудничество будет способствовать развитию рынков финансов и капитала Турции и Азербайджана. В БФБ также отметили, что в рамках сотрудничества стороны планируют реализовать совместные мероприятия по поддержке создания профессиональной кадровой базы в финансовой сфере, программ развития и обучения, передовых практик. Х.Насирзаде

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