Yelo Bank победил в 5 номинациях!

За свои достижения в 2023 году Yelo Bank был отмечен наградами Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в пяти категориях: «Корпоративная социальная ответственность», «Содействие образованию», «Член АБА, активно участвующий в развитии финансовой доступности для малого и среднего бизнеса», «Цифровая инновация в области платежных решений» и «Участие в программе самозанятости».
Как банк, активно вовлеченный в корпоративную социальную ответственность, Yelo Bank в прошлом году реализовал ряд проектов в области экологии, социальной сферы и образования. Благодаря поддержке и инициированию образовательных проектов, банк оказал значительное влияние на карьерное планирование молодежи, не имеющей опыта работы. Yelo Bank непрерывно осуществляет проекты, направленные на обеспечение финансовой доступности для реального сектора экономики, в особенности для малого и среднего бизнеса. Банк также способствует развитию цифровых платежей через свои передовые мобильные приложения и услуги интернет-банкинга. Более того, Yelo Bank уже несколько лет является активным участником программы самозанятости. В прошлом году банк предоставил оборудование 6 женщинам и 6 мужчинам из социально уязвимых слоев населения, помогая им открыть собственный бизнес.
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