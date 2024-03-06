Власти Ирана получили разрешение суда на конфискацию нефти с американского танкера Advantage Sweet

Суд Ирана вынес постановление о конфискации нефти, которую перевозил американский танкер Advantage Sweet, по иску группу иранцев, не получивших медикаменты из-за санкций США, передает в среду "Тасним".

"После судебной процедуры и усилий прокуратуры по этому делу иранский суд выдал ордер на изъятие груза нефти, который перевозил танкер Advantage Sweet в Персидском заливе", - информирует агентство.

Иран задержал этот танкер, шедший под флагом Маршалловых островов, весной 2023 года, после чего его отогнали в порт Бендер-Аббаса.

Агентство напоминает, что группа иранских пациентов, больных буллёзным эпидермолизом, подала иск против США, поскольку введенные западными странами санкции в отношении Ирана помешали шведской компании продать необходимые больным специальные медицинские бинты и лекарственные препараты.