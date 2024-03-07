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ЕС осудил атаку хуситов на судно True Confidence в Аденском заливе, потребовал немедленно прекратить такие действия

Евросоюз решительно осуждает атаку хуситов в Аденском заливе на принадлежащий Либерии и плавающий под флагом Барбадоса сухогруз True Confidence, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС вновь заявляет, что эти атаки хуситов являются нарушением международного права, угрожают морской безопасности, свободе судоходства и мировой торговле, а также ставят под угрозу жизни моряков. Эти нападения должны быть немедленно прекращены, как это подтверждено в резолюции СБ ООН 2722, принятой 10 января", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в четверг в Брюсселе.

В документе указывается на человеческие жертвы и ранения среди членов экипажа True Confidence в результате совершенной накануне ракетной атаки.

Также отмечается, что это нападение произошло после недавней атаки хуситов на судно Rubymar, "имевшей потенциально разрушительные последствия для окружающей среды в Красном море".

Представитель ЕВС подчеркнул, что Евросоюз и его государства-члены в соответствии с международным правом полны решимости защищать свои суда от нападений, которые подрывают свободу судоходства и навигационные права.

Европейский союз, обещают в Брюсселе, посредством своей военно-морской операции ASPIDES "продолжит защищать морскую безопасность как всеобщее мировое благо, а также защищать коммерческие интересы и интересы безопасности ЕС и более широкого международного сообщества".

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Тэги: ЕС, ХУСИТЫ, КРАСНОЕ/МОРЕ, ТРЕБОВАНИЕ


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