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Орбан остался доволен переговорами с Трампом, а Байден раскритиковал обоих

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ценит экс-президента США Дональда Трампа за стремление к мирному урегулированию конфликтов.

"Нам нужны в мире лидеры, которых уважают и которые способны добиваться мира. И он (Трамп - ИФ) - как раз один из таких людей. Возвращайтесь и верните нам мир, господин президент", - написал Орбан в соцсетях.

По мнению главы правительства Венгрии, "самое крупное противостояние в мировой политике происходит между глобалистами и теми, кто верит в национальный суверенитет. Рад видеть, что у нас, сторонников суверенитета, есть много друзей и в США".

Ранее сообщалось, что Орбан провел встречу с Трампом в имении бывшего президента США в Мар-а-Лаго (Флорида). В ходе этой встречи бывший глава Белого дома назвал своего гостя "выдающимся лидером".

Встреча прошла после череды убедительных побед Трампа на республиканских праймериз, после которой у него не осталось реальных соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Действующий президент США Джо Байден, комментируя переговоры Трампа и Орбана, раскритиковал обоих.

"Знаете, с кем он встречается в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии: человеком, который прямо сказал, что не верит в эффективность демократии", - сказал Байден в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании.

"Я хочу увидеть будущее, в котором мы защищаем демократию, а не стремимся ее подрывать", - добавил Байден.

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Тэги: США, ОРБАН, ТРАМП, РЕАКЦИЯ


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