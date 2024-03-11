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Потребительские цены в Китае в феврале выросли впервые за шесть месяцев - на 0,7%

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале выросли на максимальные за 11 месяцев 0,7% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,3%.

Инфляция в КНР отмечена впервые за шесть месяцев, в этот раз ей способствовал высокий спрос в период празднования Нового года по Лунному календарю. В январе потребительские цены в стране опустились на максимальные более чем за 14 лет 0,8%.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в феврале повысился третий месяц подряд - на максимальный с января 2021 года 1% (на 0,3% месяцем ранее).

Цены на продукты питания в Китае в феврале снизились восьмой месяц подряд - на 0,9% в годовом выражении после падения на рекордные 5,9% в январе.

Непродовольственные товары подорожали в прошлом месяце на 1,1%, в том числе одежда - на 1,6%.

Цены на жилье повысились на 0,2%, на медицинские услуги - на 1,5%, на образовательные - на 3,9%, на транспортные - уменьшились на 0,4%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли в феврале на максимальные с января 2022 года 1,2% после подъема на минимальные с июня прошлого года 0,4% в январе.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в Китае в феврале упали на 2,7% в годовом выражении (-2,5% в январе). Снижение отмечено по итогам 17-го месяца подряд.

Индекс PPI в феврале опустился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Тэги: КИТАЙ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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