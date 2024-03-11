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Транспорт и связь 11.03.2024 22:00

Mercedes-Benz и BMW создали в Китае СП по управлению сетью зарядных станций для электрокаров

Совместное предприятие, созданное Mercedes-Benz Group China Ltd. и BMW Brilliance Automotive Ltd., было зарегистрировано в пекинском районе Чаоян, сообщает агентство "Синьхуа".

СП будет управлять сетью зарядных устройств на китайском рынке. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере компании подписали в ноябре 2023 года.

До конца 2026 года СП планирует построить по всему Китаю около 8 тыс. зарядных станций. Ожидается, что первые из них будут введены в эксплуатацию в крупных городах страны в 2024 году.

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Тэги: КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, СП


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