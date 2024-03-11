Mercedes-Benz и BMW создали в Китае СП по управлению сетью зарядных станций для электрокаров

Совместное предприятие, созданное Mercedes-Benz Group China Ltd. и BMW Brilliance Automotive Ltd., было зарегистрировано в пекинском районе Чаоян, сообщает агентство "Синьхуа".
СП будет управлять сетью зарядных устройств на китайском рынке. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере компании подписали в ноябре 2023 года.
До конца 2026 года СП планирует построить по всему Китаю около 8 тыс. зарядных станций. Ожидается, что первые из них будут введены в эксплуатацию в крупных городах страны в 2024 году.
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