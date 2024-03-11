Глава МИД ФРГ недоумевает по поводу призыва папы римского начать переговоры по Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не разделяет призывы папы римского Франциска начать переговоры для нормализации ситуации на Украине.

"Мне действительно интересно, о чем он думал в момент этих высказываний. Я не могу понять", - приводит ее слова издание t-online.

При этом она выразила мнение, что нельзя добиться мира, если не проявлять силу, пояснив, что имеет в виду, в частности, поставки оружия Украине.

На просьбу прокомментировать отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине ракеты Taurus, Бербок сказала: "Мы будем разговаривать об этом, но не публично".