Yelo Bank отметил Международный женский день грандиозным концертом

Вчесть Международного женского дня Yelo Bank организовал уникальное мероприятие. Вактовом зале головного офиса банка прошел традиционный музыкальный вечер «Ejazzkar». Эльнур Гусейнов, представлявший Азербайджан на конкурсе «Евровидение» в2008, и известный пианист Исфар Сарабский создали незабываемую атмосферу своими выдающимися выступлениями, тем самым вызвав незабываемый восторг среди гостей. Сольное выступление Исфара и новые интерпретации Эльнура, вдохновленные национальной и мировой музыкой, были тепло встречены аудиторией. Отметим, что концерт был организован при содействии Yelo Bank и платформы Cult Baku Club.

Yelo Bank последовательно и успешно внедряет инновации в корпоративную культуру.Напомним, что в актовом зале головного офиса, который рассчитанна 400 мест,были проведены различные культурные мероприятия. Среди выступавших - народная артистка Фидан Гаджиева и первый женский камерный оркестр Mezzo, заслуженная артистка Шахин Новрасли с трио, а также камерный оркестр Азербайджанской государственной академической филармонии. Организация подобных событий способствует продвижению как национального, так и международного культурного наследия. В будущем банк планирует устраивать еще больше культурных мероприятий.

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