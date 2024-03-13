Алиев и Окинклосс обсудили перспективы сотрудничества SOCAR и BP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и новый исполнительный директор британской компании BP plc Мюррей Окинклосс в среду в Баку обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между BP и компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Окинклосс поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах (7 февраля 2024 года – ИФ). Глава BP выразил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и BP, подчеркнул важность направления доходов от энергетических ресурсов в стране на развитие национальной экономики», - говорится в информации.

Алиев заметил, что Азербайджан на протяжении многих лет эффективно сотрудничает с BP.Президент заявил, что доходы, получаемые от добычи энергоресурсов в стране, эффективно направляются на развитие экономической, социальной и других сфер.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы будущего сотрудничества между BP и SOCAR. На встрече также был затронут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность ряда стран региона и Европы, особенно в устойчивое газоснабжение. Наряду с углеводородными ресурсами был также отмечен потенциал Азербайджана по возобновляемым источникам энергии, в том числе на территориях, освобожденных от оккупации и о готовящемся к реализации компанией BP в этом году проекта в этом направлении», - говорится в информации.

Н.Аббасова