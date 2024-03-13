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СНГ 13.03.2024 20:30

Ушел из жизни вице-президент «ЛУКОЙЛа» Робертус

Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Виталий Робертус скоропостижно скончался на 54 году жизни, сообщила компания.

Он пришел на работу в компанию сразу после окончания института, проработал в ней 30 лет и вся его трудовая биография была связана исключительно с "ЛУКОЙЛом", отметили в пресс-службе.

"В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем, - заявили в "ЛУКОЙЛе" и от имени коллектива выразили соболезнования близким умершего.

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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, МЕНЕДЖЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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