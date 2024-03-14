В Хорватии распустили парламент перед выборами

Парламент Хорватии распущен в связи с началом подготовки к выборам, которые ориентировочно должны будут состояться до лета, сообщает в четверг Associated Press.

Все 143 парламентария, присутствовавших на сессии, проголосовали за это решение.

Дата парламентских выборов пока не установлена, однако премьер-министр страны Андрей Пленкович предположил, что они должны будут состояться до выборов в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня.

Партия Пленковича Хорватское демократическое содружество находилась у власти в стране почти все время с момента обретения ей независимости в 1991 году.

Также до конца года в Хорватии должны будут пройти выборы президента.