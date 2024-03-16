Президент Хорватии примет участие в парламентских выборах и в случае победы покинет пост

Президент Хорватии Зоран Миланович в субботу выступил с неожиданным заявлением о том, что примет участие в парламентских выборах, которые пройдут в стране 17 апреля.
"Я решил выступить кандидатом на выборах в сабор (парламент Хорватии). После победы, в которой я уверен, я уйду с должности президента республики и при поддержке нового парламентского большинства возьму на себя ответственность за руководство хорватским правительством. До вступления в новую должность, я продолжу выполнять обязанности президента Хорватии в соответствии с обязательствами, описанными в конституции", - приводит слова Милановича хорватская телерадиокомпания ХРТ.
Миланович накануне назначил парламентские выборы на 17 апреля, а в четверг парламент Хорватии был распущен в связи с началом подготовки к выборам. За это решение проголосовали все присутствовавшие на сессии парламентарии.
Выборы президента должны пройти в Хорватии до конца года.
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