Официальный Загреб привержен тесному сотрудничеству для развития двусторонних отношений с Баку, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
“Я выражаю нашу приверженность тесному сотрудничеству с вами и правительством Азербайджана для достижения дальнейшего развития политических, экономических и культурных отношений в ближайшие годы”, - отметил Пленкович в своем поздравительном письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.
Он также отметил, что за тридцать лет Хорватия и Азербайджан достигли высокого уровня двустороннего сотрудничества.
Х.Насирзаде
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