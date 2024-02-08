Официальный Загреб привержен тесному сотрудничеству для развития двусторонних отношений с Баку, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

“Я выражаю нашу приверженность тесному сотрудничеству с вами и правительством Азербайджана для достижения дальнейшего развития политических, экономических и культурных отношений в ближайшие годы”, - отметил Пленкович в своем поздравительном письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.





Он также отметил, что за тридцать лет Хорватия и Азербайджан достигли высокого уровня двустороннего сотрудничества.





Х.Насирзаде