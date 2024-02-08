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Внешняя политика 08.02.2024 21:51

Загреб привержен тесному сотрудничеству для развития двусторонних отношений с Баку

Официальный Загреб привержен тесному сотрудничеству для развития двусторонних отношений с Баку, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

“Я выражаю нашу приверженность тесному сотрудничеству с вами и правительством Азербайджана для достижения дальнейшего развития политических, экономических и культурных отношений в ближайшие годы”, - отметил Пленкович в своем поздравительном письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.


Он также отметил, что за тридцать лет Хорватия и Азербайджан достигли высокого уровня двустороннего сотрудничества.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ХОРВАТИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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