Президент Хорватии, оставаясь в должности, не может принимать участие в выборах в парламент - решение Конституционного суда страны

Конституционный суд Хорватии в понедельник отказал президенту страны Зорану Милановичу в праве баллотироваться в парламент, пока он находится в должности главы государства.

"В связи с заявлениями президента Конституционный суд публикует следующее предупреждение: президент Хорватии Зоран Миланович не имеет права принимать участия в политической активности какой-либо партии, пока он находится на этом посту", - приводит хорватская телерадиокомпания ХРТ слова председателя Конституционного суда Хорватии Мирослава Шепаровича.

"Если же, судя по его заявлениям, президент республики баллотируется на выборах в парламент или публично выступает в качестве будущего кандидата на пост премьер-министра, он должен немедленно подать заявление об отставке председателю Конституционного суда. В этом случае обязанности временного президента Хорватии в соответствии с Конституцией принимает на себя председатель сабора (парламента Хорватии)", - говорится в заключении Конституционного суда.

Накануне Миланович вновь заявил, что не уйдет в отставку с поста президента, будет баллотироваться в парламент во главе списка Социал-демократической партии и затем будет претендовать на должность нового премьер-министра.

Миланович назначил парламентские выборы на 17 апреля, а днем ранее парламент Хорватии был распущен в связи с началом подготовки к выборам. За это решение проголосовали все присутствовавшие на сессии парламентарии.

Выборы президента должны пройти в Хорватии до конца года.