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Нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов Испании в четверг одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости автономного сообщества в 2017 году, сообщает агентство ЭФЭ.

"За" проголосовали 178 депутатов, "против" - 172. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената.

В общей сложности законопроект касается примерно 400 человек, имеющих отношение к референдуму 2017 года в Каталонии.

Ранее премьер-социалист Педро Санчес согласился начать рассмотрение законопроекта в обмен на поддержку двух каталонских сепаратистских партий в парламенте, которые позволили ему сформировать правительство в прошлом году.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, АМНИСТИЯ


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