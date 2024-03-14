Нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов Испании в четверг одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости автономного сообщества в 2017 году, сообщает агентство ЭФЭ.
"За" проголосовали 178 депутатов, "против" - 172. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената.
В общей сложности законопроект касается примерно 400 человек, имеющих отношение к референдуму 2017 года в Каталонии.
Ранее премьер-социалист Педро Санчес согласился начать рассмотрение законопроекта в обмен на поддержку двух каталонских сепаратистских партий в парламенте, которые позволили ему сформировать правительство в прошлом году.
Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.
Столтенберг заявил о стремлении НАТО развивать партнерские отношения с Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией
Премьер Азербайджана и президент Албании обсудили развитие экономического сотрудничества Баку и Тираны
В ООН заявляют о готовности оказать Азербайджану поддержку в проведении COP29
Сотрудники нескольких аэропортов Германии проводят забастовку
Vitol примет участие в создании бункеровочного центра на Мальдивах
Акт вандализма в отношении памятника Натаван во Франции не поддается нормальному пониманию – Алиев
Американский производитель часов Fossil меняет CEO, акции подскочили на 8,5%
Минтранспорта c 17 марта в выходные дни ограничивает въезд автомобилей на ряд улиц возле сада Хагани в Баку
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Новая услуга для держателей карт от Azer Turk Bank
Услуга «Dinlət» от Nar стала бесплатной!
AccessBank и Visa представили умный картомат в первом кобрендинговом филиале в Азербайджане
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы