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Внешняя политика 14.03.2024 18:29

Столтенберг заявил о стремлении НАТО развивать партнерские отношения с Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил приверженность Североатлантического альянса партнерским отношениям с Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией.

"НАТО и Республика Молдова имеют давние отношения, основанные на политическом диалоге и практическом сотрудничестве", - говорится в отчете генсека за 2023 год, который он презентовал в четверг СМИ в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В документе, в частности, указывается, что практическая поддержка НАТО делает упор на укрепление молдавского сектора обороны и безопасности путем реформирования и модернизации армии страны и усиления ее соответствующих возможностей.

В программе усиленного наращивания оборонного потенциала Молдовы, одобренной министрами обороны стран НАТО, предусмотрены такие аспекты, как кибербезопасность и защита стратегических коммуникаций. Альянс продолжает оказывать консультативную поддержку и материальную помощь министерству обороны, армии и МВД Молдовы, сообщается в отчете.

Отдельный раздел в документе посвящен трем государствам Южного Кавказа - Азербайджану, Армении и Грузии.

"НАТО выразила поддержку территориальной целостности, политической независимости и суверенитету каждого из этих трех партнеров. НАТО призвала Армению и Азербайджан конструктивно взаимодействовать в различных форматах и подчеркнула важность решения гуманитарных вопросов. НАТО также стремилась поддерживать более крепкие партнерские отношения с Арменией и Азербайджаном через развитие индивидуальных партнерских программ", - сказано в отчете генсека.

Грузия названа в документе "одним из ближайших партнеров НАТО", который стремится стать членом альянса. Главный инструмент практического сотрудничества НАТО с Грузией, указывают в Брюсселе, - это "Существенный пакет НАТО-Грузия", с момента одобрения которого на саммите в Уэльсе в 2014 году он превратился в "один из крупнейших проектов НАТО по наращиванию оборонного потенциала".

Этот пакет получил в 2023 году дальнейшее развитие в соответствии с решениями Мадридского саммита НАТО оказать индивидуальную поддержку Грузии. "Реализация пакета и его 18 инициатив продолжала укреплять оборонные возможности Грузии и улучшать ее оперативную совместимость (с НАТО)", - отмечается в отчете.

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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, МОЛДОВА, КАВКАЗ, ОТНОШЕНИЯ


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