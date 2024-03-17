Столтенберг прибыл с визитом в Азербайджан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье вечером прибыл с визитом в Азербайджан. Об этом передают официальные СМИ Азербайджана. Как сообщалось ранее, Столтенберг 17-18 марта проведет переговоры с руководством Азербайджана, в частности, с президентом страны Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым. 18-19 марта Столтенберг посетит Грузию и Армению. Х. Насирзаде

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