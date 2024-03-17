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Внешняя политика 17.03.2024 19:52

Столтенберг прибыл с визитом в Азербайджан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье вечером прибыл с визитом в Азербайджан.

Об этом передают официальные СМИ Азербайджана.

Как сообщалось ранее, Столтенберг 17-18 марта проведет переговоры с руководством Азербайджана, в частности, с президентом страны Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.

18-19 марта Столтенберг посетит Грузию и Армению.

Х. Насирзаде

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Тэги: СТОЛТЕНБЕРГ, НАТО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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